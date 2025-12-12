Villaricca pusher sorpreso a vendere cocaina in strada | arrestato 40enne maranese
Un uomo di 40 anni di Marano è stato arrestato a Villaricca mentre vendeva cocaina in strada, in via della Resistenza, vicino all’ufficio postale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua cattura, ponendo fine ad un’attività illecita nel quartiere.
Sorpreso a vendere droga in via della Resistenza a Villaricca, non distanza dall'ufficio postale. A finire in manette è stato un 40enne originario di Marano. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
