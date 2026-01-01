Duecento operatori di Ambiente all' opera per la pulizia della città e per i resti dei festeggiamenti FOTO
Circa 200 operatori di Ambiente spa sono al lavoro per garantire la pulizia della città durante le giornate di festa, intervenendo per rimuovere residui e garantire un ambiente ordinato. L’impegno si estende sia il 31 dicembre che il 1° gennaio, con turni organizzati per mantenere la città pulita e accogliente. La presenza di queste risorse è fondamentale per preservare il decoro urbano durante periodi di alta affluenza e festeggiamenti.
Dichiarazione dell'assessore alle Politiche ambientali Cristian Orta sulla pulizia della città «Sono circa 200 gli operatori di Ambiente spa, suddivisi in turni, impegnati a garantire la pulizia della città ieri e oggi (mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio, ndr). A dirlo è l'assessore. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
