Fiumicino lavori di pulizia della rete fognaria su via delle Scuole | cambia la viabilità

A Fiumicino, i lavori di pulizia della rete fognaria in via delle Scuole causano modifiche alla viabilità. La strada tra via del Serbatoio e via degli Storioni sarà chiusa al traffico giovedì 26 febbraio per permettere l’intervento. L’operazione, necessaria per migliorare il sistema di scarico, coinvolge la rimozione di detriti e l’ispezione delle condotte. La deviazione entrerà in vigore alle 9:00 e durerà tutta la giornata, creando disagi ai residenti e ai passanti.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – Giovedì 26 febbraio 2026, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di pulizia della rete fognaria in via delle Scuole, nel tratto compreso tra via del Serbatoio e via degli Storioni, sarà attivata una disciplina di traffico provvisoria a partire dalle ore 09:00. L’intervento interesserà la carreggiata nel segmento indicato e comporterà modifiche temporanee alla circolazione, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza per operatori e utenti della strada. Divieto di sosta e fermata con rimozione. Nel tratto di via delle Scuole compreso tra via del Serbatoio e via degli Storioni sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione, sul lato destro nel tratto interessato dai lavori.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

