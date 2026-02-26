Servizio Civile Universale nel Sannio | bando ACLI 2026 posizioni aperte

Nel Sannio è stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale con le ACLI, rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni. Sono disponibili due progetti, con le candidature che devono essere presentate entro l’8 aprile. Questa opportunità permette ai giovani di impegnarsi in attività di volontariato e di inserirsi nel mondo del lavoro attraverso esperienze di servizio.

È aperto il Bando 2026 del Servizio Civile Universale promosso dalle ACLI, un'opportunità di impegno sociale e crescita personale rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Nel Sannio sono stati approvati due progetti, per un totale di tre posizioni disponibili: "Spazi di cura" e "Il coraggio della pace". Le candidature possono essere presentate entro l'8 aprile alle ore 14.00, esclusivamente online. Il Servizio Civile rappresenta un anno di formazione, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita della comunità. La campagna di comunicazione scelta dalle ACLI per accompagnare il bando, "Può nascere un fiore", richiama simbolicamente il...