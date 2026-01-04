Cyberbullismo nelle scuole dalla Regione 277mila euro | oltre 15mila nel novarese

La Regione Piemonte ha approvato 57 progetti per contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole del primo ciclo, con un investimento di 277mila euro. Tra le iniziative, più di 15mila euro sono destinati al novarese, per supportare attività di sensibilizzazione e prevenzione. Questi interventi mirano a creare ambienti scolastici più sicuri e consapevoli, coinvolgendo scuole statali e paritarie del territorio.

Sono 57 i progetti contro bullismo e cyberbullismo approvati dalla Regione, presentati dalle scuole del primo ciclo sia statali sia paritarie piemontesi. I contributi serviranno a realizzare azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni dilaganti che assumono a volte tratti drammatici.

Regione Piemonte, 227mila euro a 57 progetti contro bullismo a scuola - Sono 57 i progetti contro bullismo e cyberbullismo approvati dalla Regione Piemonte, presentati dalle scuole del primo ciclo sia statali che paritarie. lospiffero.com

Lotta a bullismo e cyberbullismo. Regione Toscana, Ufficio scolastico e Università di Firenze fanno squadra - L’accordo prevede, in particolare, lo sviluppo del progetto di ricerca NoTrap! quotidianosanita.it

La Regione Piemonte investe contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole, contributi a sei scuole astigiane - facebook.com facebook

La Regione investe contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole: 12 i progetti approvati nel Cuneese x.com

