Attacco Usa a una nave diretta dalla Cina verso l’Iran | Sequestrati componenti militari
Lo scorso mese, le forze speciali statunitensi hanno intercettato e sequestrato una nave cargo nell’Oceano Indiano, trovando componenti militari provenienti dalla Cina e diretti in Iran. L’operazione ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando le tensioni legate alle movimentazioni di armamenti e alle dinamiche geopolitiche tra le potenze coinvolte.
Il mese scorso, una squadra delle forze speciali degli Stati Uniti ha abbordato una nave cargo nell’Oceano Indiano e ha sequestrato articoli militari provenienti dalla Cina e diretti in Iran. Lo hanno riferito funzionari degli Stati Uniti al Wall Street Journal. Si è trattato di una rara operazione di intercettazione in mare volta a impedire a Teheran di ricostituire il proprio arsenale militare. L’abbordaggio della nave da parte delle forze speciali. La nave si trovava a diverse centinaia di miglia al largo delle coste dello Sri Lanka quando gli agenti statunitensi sono saliti a bordo calandosi dagli elicotteri e hanno confiscato il carico prima di lasciarla proseguire. Lapresse.it
«Attacco Usa a una nave cinese diretta in Iran». Wall street Journal: l’abbordaggio delle forze speciali americane al mercantile con il carico sospetto - I militari hanno confiscato una serie di materiali “dual use”, a uso sia civile che militare ... open.online
Gli Usa assaltano una nave cinese diretta in Iran - È la prima volta negli ultimi anni che si viene a sapere che l'esercito statunitense ha ... huffingtonpost.it
Il Wall Street Journal: “Gli Usa hanno attaccato una nave diretta in Iran dalla Cina” x.com
Guerra al narcotraffico, Cnn: nave affondata dall'esercito americano non era diretta negli Stati Uniti - facebook.com facebook
Nave dei narcos distrutta in diretta, uccisi quattro trafficanti di droga nell'attacco degli Usa