Santa Croce pop per Capodanno Torna la grande musica con Sky X Factor Paola Iezzi e Tiromancino

Quest'anno, Santa Croce si anima di energia e musica, accogliendo il Capodanno con un grande evento musicale firmato Sky. Dopo anni di assenza, tornano sul palco artisti come X Factor, Paola Iezzi e Tiromancino, pronti a regalare un'emozionante notte di festa. Un concerto speciale per salutare il 2025 e brindare all’arrivo del 2026, in un’atmosfera unica e coinvolgente.

© Lanazione.it - Santa Croce pop per Capodanno. Torna la grande musica con Sky. X Factor, Paola Iezzi e Tiromancino Dopo anni torna la grande musica in Santa Croce. E lo fa nella notte più lunga dell'anno con un concertone per salutare e brindare al 2026. Come anticipato da La Nazione, il prossimo 31 dicembre Santa Croce sarà il cuore pulsante dei festeggiamenti (gratuiti) messi in campo da Palazzo Vecchio, con l'organizzazione di Fondazione Mus.E. e la collaborazione di Sky. Davanti alla basilica di Santa Croce, dove nel 2009 Patti Smith ha suonato brani iconici come 'Because the Night', 'Dancing Barefoot' e 'People Have the Power', la grande musica manca da un po'. Tutta 'colpa' del rock dei Verdena che nell'estate 2011 fecero un concertone che mandò su tutte le furie i residenti della zona per i troppi decibel.

Capodanno a Firenze: musica in piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine - Il 31 dicembre oltre al concerto in piazza Santa Croce ci saranno Gospel e Jazz d’autore in Santissima Annunziata e Piazza del Carmine ... intoscana.it

Capodanno a Firenze, in Santa Croce il cuore della festa - La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento ... nove.firenze.it

Capodanno a Firenze 2026 – Una serata di musica da piazza Santa Croce con Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, SARAFINE, LAYANA, TOMASI e Lele Sacchi. E poi gospel e Jazz d’autore in piazza Santissima Annunziata e in Piazza del Carmine, spettac - facebook.com facebook

Sarà piazza Santa Croce il cuore dei festeggiamenti per il Capodanno a Firenze. La notte del 31 dicembre 2025 la città saluterà l’arrivo del 2026 con un grande evento musicale gratuito, che ha come main sponsor Plures, promosso dal Comune di Firenze e x.com

