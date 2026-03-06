Pronostico Juventus-Pisa | cinque turni dopo c’è la vittoria

Sabato alle 20:45 si gioca Juventus-Pisa, una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio di Torino e coinvolge la squadra di casa e quella ospite. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a informazioni sulla diretta tv e streaming. Dopo cinque turni, la Juventus ha ottenuto una vittoria.

Juventus-Pisa è una partita della ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo tre sconfitte di fila in campionato la Juventus, contro la Roma, è andata anche vicina a perdere nuovamente. Il pareggio di Gatti all'ultimo secondo non solo ha dato fiducia, ma ha tenuto vive le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League. A patto che si torni alla vittoria. E contro il Pisa, che nonostante il cambio di allenatore non sta riuscendo in nessun modo a dare una svolta alla propria stagione, il compito della Juventus non sembra così impossibile.