Di Gregorio saluta a modo suo il 2025 | il messaggio del portiere bianconero dopo la vittoria della Juventus a Pisa – FOTO

Di Gregorio, portiere della Juventus, ha condiviso un messaggio sui social per salutare il 2025, dopo la vittoria a Pisa e il conseguente clean sheet. Con un tono sobrio e diretto, l’atleta ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando l’impegno della squadra. Questo gesto rappresenta un momento di riflessione e di gratitudine, chiudendo l’anno con un messaggio di determinazione e fiducia per il futuro.

Di Gregorio festeggia il clean sheet ottenuto sull’insidioso campo di Pisa e dà l’addio al 2025 con un messaggio di carica sui social. La Juventus saluta il 2025 nel modo migliore possibile, espugnando l’Arena Garibaldi di Pisa con un solido 0-2 che vale oro colato per la classifica e per il morale. Se le luci della ribalta sono giustamente puntate sugli autori delle reti decisive, Pierre Kalulu e Kenan Yildiz, una menzione d’onore spetta di diritto a chi ha custodito la porta bianconera con autorità e freddezza:  Michele Di Gregorio. L’estremo difensore, arrivato a Torino in estate per raccogliere un’eredità decisamente pesante, si è confermato ancora una volta una saracinesca affidabile, garantendo quel “clean sheet” fondamentale che rappresenta la base solida su cui Luciano Spalletti sta costruendo le sue fortune tattiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

