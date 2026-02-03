Pronostico AZ Alkmaar-Twente | sconfitta dopo 16 turni

L’AZ Alkmaar ha subito una sconfitta dopo 16 turni di imbattibilità, perdendo in casa contro il Twente negli ottavi di finale di Coppa di Olanda. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha ottenuto la vittoria, interrompendo così il cammino senza sconfitte dell’AZ. La gara si è giocata in modo equilibrato, ma il Twente ha saputo approfittare delle occasioni, portandosi a casa il passaggio del turno e lasciando gli olandesi a bocca asciutta.

AZ Alkmaar-Twente è una partita degli quarti di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla Divise da un solo punto in classifica nella Eredivisie – a favore dei padroni di casa – AZ e Twente si giocano l'accesso alla semifinale di Coppa d'Olanda in una gara secca con, ovviamente, la squadra che gioca in casa leggermente favorita. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché l'AZ, nonostante non stia vivendo il momento di forma migliore della sua storia – a differenza degli ospiti, ma ne parleremo – affronta questo match sapendo di avere la reale possibilità di vincerlo questo trofeo.

