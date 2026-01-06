Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao | senza storia come in campionato

Il match tra Barcellona e Athletic Bilbao, valido per le semifinali della Supercoppa di Spagna, si svolge mercoledì alle 20:00. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di avanzare in competizione. In questa analisi, verranno fornite informazioni su probabili formazioni, pronostici e modalità di visione, sia in diretta televisiva che in streaming gratuito.

Barcellona-Athletic Bilbao è una partita valida per le semifinali della Supercoppa di Spagna e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. La federazione spagnola è stata la prima ad introdurre la novità della Final Four per la Supercoppa di Spagna, che ormai dal 2020 va in scena in Arabia Saudita, a Gedda, con il nuovo format (poi imitato anche dalla Lega Serie A). Con Barcellona e Real Madrid che lo scorso anno hanno fatto la parte del leone – i blaugrana hanno vinto Liga e Coppa del Re, arrivando in entrambi i casi davanti ai rivali storici – stavolta partecipano alla competizione la terza e la quarta classificata nell’ultimo campionato, rispettivamente Atletico Madrid e Athletic Bilbao. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

