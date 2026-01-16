Pronostico Maiorca-Athletic Bilbao | parte una nuova stagione
Il match tra Maiorca e Athletic Bilbao, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolge sabato. Questa partita segna l'inizio di una nuova fase della stagione, con statistiche interessanti sul rendimento del Maiorca, in particolare riguardo alle reti iniziali subite. Di seguito, analisi delle formazioni, pronostico e modalità di visione, per offrire un quadro completo di un incontro che può rivelarsi importante nel cammino delle due squadre.
Maiorca-Athletic Bilbao è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Esiste un dato, in questa prima parte di Liga che riguarda il Maiorca, e che è impressionante: in 12 occasioni su ventuno giornate, i padroni di casa hanno subito la rete che ha aperto il match e solamente in una occasione hanno ribaltato e in 3 poi hanno pareggiato. Il conto, quindi, è di otto sconfitte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un punto sopra la zona retrocessione per la squadra padrona di casa contro un Bilbao in crisi d’identità quest’anno: nove punti di distacco dal Betis che occupa l’ultima posizione utile per l’Europa non era qualcosa di preventivabile all’inizio dell’anno e, anche se oggettivamente ci sarebbe pure il tempo di venirne fuori e quindi andare a prendersi qualcosa di importante, è tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Pronostico Athletic Bilbao-Espanyol: prima volta in stagione
Leggi anche: Maiorca-Athletic Bilbao (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones cercano punti salvezza
Pronostico Maiorca - Athletic Bilbao: 17 Gennaio 2026 ??; Pronostico Maiorca-Atletico Bilbao 17 Gennaio 2026: 20ª Giornata di Liga Spagnola; Pronostico Maiorca vs Athletic Bilbao – 17 Gennaio 2026; Pronostici LaLiga 17 gennaio 2026.
Pronostico Maiorca vs Athletic Bilbao – 17 Gennaio 2026 - Athletic Bilbao introduce una sfida affascinante della La Liga, in programma il 17 Gennaio 2026 alle 16:15 all’Estadi Mallorca Son ... news-sports.it
Pronostico Maiorca-Athletic Bilbao, difesa contro attacco - Le due squadre hanno 17 punti in classifica, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi. corrieredellosport.it
PRONOSTICO ATHLETIC BILBAO-MAIORCA QUOTE - Il Bilbao ha un grande tradizione in Coppa del Re avendo conquistato il trofeo ben 23 volte nella sua storia. gazzetta.it
Si vince ancora al Bar dello Sport con LaLiga. Il bollettone di Mimmo sulla serie A salta per un solo pronostico LaLiga Schedina Vincente 09.01. 21:00 Getafe-Real Sociedad gol ospite si (1.42)1-2 10.01. 14:00 Oviedo-Betis x2 (1.22)1-1 10.01. - facebook.com facebook
Rayo Vallecano-Maiorca (domenica 11 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida per allontanarsi dalle zone calde ift.tt/MRqBCOZ #scommesse #pronostici x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.