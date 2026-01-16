Pronostico Maiorca-Athletic Bilbao | parte una nuova stagione

Il match tra Maiorca e Athletic Bilbao, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolge sabato. Questa partita segna l'inizio di una nuova fase della stagione, con statistiche interessanti sul rendimento del Maiorca, in particolare riguardo alle reti iniziali subite. Di seguito, analisi delle formazioni, pronostico e modalità di visione, per offrire un quadro completo di un incontro che può rivelarsi importante nel cammino delle due squadre.

Maiorca-Athletic Bilbao è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Esiste un dato, in questa prima parte di Liga che riguarda il Maiorca, e che è impressionante: in 12 occasioni su ventuno giornate, i padroni di casa hanno subito la rete che ha aperto il match e solamente in una occasione hanno ribaltato e in 3 poi hanno pareggiato. Il conto, quindi, è di otto sconfitte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Un punto sopra la zona retrocessione per la squadra padrona di casa contro un Bilbao in crisi d’identità quest’anno: nove punti di distacco dal Betis che occupa l’ultima posizione utile per l’Europa non era qualcosa di preventivabile all’inizio dell’anno e, anche se oggettivamente ci sarebbe pure il tempo di venirne fuori e quindi andare a prendersi qualcosa di importante, è tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

