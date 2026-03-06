Nel pomeriggio di sabato sono in programma tre partite di Serie B, tra cui Monza contro Spezia. Il Monza, in trasferta, cerca una vittoria che potrebbe portarlo temporaneamente in testa alla classifica. Lo Spezia, invece, è in una posizione di rischio e tenta di evitare una sconfitta che potrebbe complicare la sua situazione di classifica.

Serie B, tre le partite in programma nel primo pomeriggio di sabato. Il Monza fa visita al pericolante Spezia: in caso di vittoria guadagnerebbe momentaneamente la vetta solitaria della classifica. Il turno infrasettimanale appena concluso non ha stravolto la classifica di Serie B, almeno per quanto riguarda la corsa ai primi due posti, quelli che garantiscono la promozione diretta in massima serie. Le due “capoliste” Venezia e Monza hanno vinto entrambe, mentre si è registrato un nuovo passaggio a vuoto del Frosinone. Terzo pareggio di fila per i ciociari, scivolati a -5 dal secondo posto ed ora costretti a guardarsi le spalle, visto che il Palermo ha un solo punto in meno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 7 marzo ore 15:00: può invertirsi questo trend

Pronostici Serie B 21 febbraio ore 15:00: la capolista non può sbagliareSerie B, riflettori puntati sul testa-coda tra Venezia e Pescara e sulla sfida tra il Palermo di Pippo Inzaghi e l’ostico Sudtirol.

Leggi anche: Pronostici Serie B 10 gennaio ore 15:00: può arrivare la prima gioia in trasferta

Una raccolta di contenuti su Pronostici Serie.

Temi più discussi: Pronostico Venezia-Reggiana: analisi, quote e consigli; Pronostici Avellino-Padova: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 07.03.2026 Serie B; I Pronostici della 28ª giornata di Serie A 2025-26 su Lottomatica; Pronostici Carrarese-Palermo: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 08.03.2026 Serie B.

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni, le favorite nelle partite (28^ giornata, 3-4 marzo 2026)Pronostici Serie B (3-4 marzo 2026): quote e previsioni, andiamo a scoprire le favorite nelle partite della 28^ giornata del campionato cadetto. ilsussidiario.net

Serie B, analisi e pronostici delle partite della 28esima giornataAltro turno infrasettimanale in serie B. Si gioca il ventottesimo turno. Il precedente è andato tutto a vantaggio del Monza, unica a vincere tra le prime quattro. La prossima giornata il Monza giocher ... sportcafe24.com

Pronostici del 5 marzo 2026: Girone C di Serie C in primo piano https://www.calciomagazine.net/pronostici-5-marzo-2026-241689.html - facebook.com facebook

FUORI ORA L’inizio di Vanilla Sky, i gol di Mkhitaryan, i pronostici sulla Serie A e l’uomo che ha smesso dopo Inter-Juventus bit.ly/4cbAG5Z x.com