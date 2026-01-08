Pronostici Serie B 10 gennaio ore 15 | 00 | può arrivare la prima gioia in trasferta

Il campionato di Serie B riprende con diverse sfide interessanti, tra cui il match tra Frosinone e Catanzaro e la possibilità per la Sampdoria di ottenere la prima vittoria in trasferta. Le partite del 10 gennaio alle ore 15:00 offriranno spunti utili per analizzare le tendenze e le probabili conseguenze della ripresa del torneo, con attenzione alle strategie delle squadre e alle opportunità di risultato.

Serie B, la serie cadetta riparte col botto. La Sampdoria dopo essersi rinforzata sul mercato cercherà di sbloccarsi fuori casa, ma il match clou è Frosinone-Catanzaro. Il mercato ha riaperto soltanto da pochi giorni ma finora la regina indiscussa della finestra invernale dei trasferimenti è la Sampdoria. I blucerchiati, dopo una prima parte di stagione molto deludente – sono ancora in zona retrocessione e ad oggi disputerebbero i playout – hanno messo a segno già quattro colpi. Ma di quelli grossi. Oltre al giovane e talentuoso portiere Martinelli, arrivato in prestito dalla Fiorentina, il club ligure si è assicurato due pezzi da novanta come l’ex bomber del Palermo Brunori, chiuso in rosanero dal finlandese Pohjanpalo, ed il forte centrocampista Salvatore Esposito, acquistato dallo Spezia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

