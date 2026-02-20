Il match tra Venezia e Pescara si svolge domenica 21 febbraio alle 15:00, dopo la sconfitta di entrambe le squadre nell’ultimo turno. La capolista non può permettersi passi falsi per mantenere il vantaggio in classifica. Nel frattempo, il Palermo di Pippo Inzaghi affronta il difficile Sudtirol, che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le grandi. Le partite di questo pomeriggio promettono emozioni e colpi di scena, con le squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti fondamentali.

Serie B, riflettori puntati sul testa-coda tra Venezia e Pescara e sulla sfida tra il Palermo di Pippo Inzaghi e l’ostico Sudtirol. La Samp a caccia di conferme nella trasferta di Mantova. Venezia 53, Frosinone 52 e Monza 51. Tre squadre racchiuse in soli due punti, con il Palermo di poco staccato che segue a quota 48. È bagarre ai piani alti della Serie B: nessuna, finora, riesce a prendere il largo o a dominare il campionato come fece lo scorso anno il Sassuolo. I lagunari, per il momento, guardano tutti dall’alto verso l’alto. Ma quando scenderanno in campo nel più classico dei testa-coda con il Pescara potrebbero essere stati già sorpassati dal Frosinone, di scena nell’anticipo del venerdì con l’Empoli allo “Stirpe”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Serie B 21 febbraio ore 15:00: la capolista non può sbagliare

