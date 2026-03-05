Project Helix la nuova console Xbox annunciata oggi

Oggi Xbox ha annunciato ufficialmente la prossima console, chiamata Project Helix, attraverso il rilascio di un primo teaser. La presentazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che ora attendono dettagli più specifici sul prodotto. La società ha reso pubblica l’immagine iniziale del dispositivo, senza fornire ancora informazioni tecniche o una data di uscita.

Xbox ha appena rilasciato il primo teaser della prossima console in arrivo in casa Microsoft, Project Helix. The next generation of Xbox console: Project Helix pic.twitter.comYQUrCgCb9J — Xbox (@Xbox) March 5, 2026 Dopo gli eventi degli ultimi giorni, con le dimissioni del CEO Phil Spencer e della direttrice Sarah Bond, Xbox sembra voler nascondere la polvere sotto il tappeto mostrandosi con questo piccolo teaser. Project Helix è un nome che era già emerso una decina di anni fa, quando durante l 'E3 del 2016 si parlava di un progetto che voleva unire console e Pc, ma poi sparito nelle ombre da cui era uscito. Per ora non si sa nulla ma Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming parla di uno spazio durante la GDC 2026, che si terrà a San Francisco dal 9 al 13 Marzo, dove probabilmente avremo più notizie e informazioni su Project Helix.