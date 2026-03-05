Xbox ha annunciato Project Helix la prossima generazione di console

Xbox ha ufficialmente annunciato Project Helix, il nome in codice della prossima generazione di console. Microsoft ha comunicato questa novità e ha iniziato a condividere dettagli sul nuovo hardware in arrivo. L'azienda ha reso noto che si tratta di un progetto volto a sviluppare la futura linea di console Xbox senza fornire ancora tutte le specifiche tecniche.

Microsoft ha iniziato a parlare apertamente del futuro delle sue console con l'annuncio di Project Helix, il nome in codice della prossima generazione di hardware Xbox. L'annuncio è arrivato tramite un breve teaser pubblicato sui canali ufficiali dell'azienda, che mostra soltanto il logo del progetto: una spirale che richiama la forma del DNA, da cui deriva il nome "Helix". Anche se i dettagli sono ancora pochissimi, il messaggio è chiaro: Xbox sta già preparando la prossima generazione di console, che dovrebbe puntare su prestazioni elevate e su una forte integrazione con l'ecosistema PC. Per capire l'importanza di questo annuncio bisogna considerare il momento in cui arriva.