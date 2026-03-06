Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026 | programma orari tv streaming

Il calendario dei Mondiali di sci alpino juniores 2026 è stato annunciato, con date, orari e modalità di visione, tra TV e streaming. La competizione si svolgerà in diverse località, coinvolgendo giovani atleti provenienti da vari paesi. Dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina, che hanno visto cinque medaglie italiane, si inizia a programmare il percorso per le prossime grandi sfide sulle Alpi Francesi.

I Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina si sono conclusi con il bilancio lusinghiero di cinque medaglie, ora però è già tempo di guardare al futuro ed iniziare ad osservare i prospetti di valore su cui poter lavorare nel nuovo quadriennio in vista delle Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi. Rientra in quest'ottica l'attesa per gli imminenti Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026. La rassegna iridata di categoria, giunta alla sua quarantacinquesima edizione, si svolgerà a Narvik (in Norvegia) da domani a domenica 15 marzo. L'annullamento della prima prova cronometrata per uomini e donne riduce ad una sola le giornate di test in vista delle due libere.