Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026 | orari programma tv streaming

Il calendario dei Mondiali di sci alpino juniores 2026 è stato pubblicato, con dettagli su orari, programma, trasmissioni televisive e streaming. Dopo i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’Italia si concentra sui giovani atleti che potrebbero emergere nei prossimi anni. Le competizioni sono state pianificate per mettere in mostra i talenti emergenti e preparare il percorso verso le Olimpiadi del 2030 nelle Alpi Francesi.

Archiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l’Italia pensa già al futuro e comincia ad osservare i giovani talenti che potranno mettersi in mostra nel prossimo quadriennio verso le Olimpiadi del 2030 sulle Alpi Francesi. Grande attesa quindi per gli imminenti Campionati Mondiali juniores di sci alpino 2026, che si terranno a Narvik (in Norvegia) da giovedì 5 a domenica 15 marzo. Le prime due giornate saranno riservate esclusivamente alle prove cronometrate di discesa, mentre la manifestazione entrerà nel vivo a partire da sabato 7 marzo con le gare di discesa libera. I sedici azzurri convocati dal direttore tecnico giovanile... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026: orari, programma, tv, streaming Calendario sci alpino Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingLo sci alpino sarà protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da mercoledì 4 a mercoledì 18 febbraio: saranno 10 nel complesso i... Calendario Mondiali ciclismo 2026: programma, orari, tv, streamingI Mondiali 2026 di ciclismo su strada si disputeranno a Montreal (Canada) dal 20 al 27 settembre. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calendario Mondiali. Temi più discussi: Calendario Coppa del Mondo 2025/26: da Sölden a Lillehammer; Brignone in pista già nel weekend: il suo calendario; Calendario sport invernali 2-8 marzo: orari, programma, tv, streaming; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Goggia torna 4ª. Calendario Mondiali sci alpino juniores 2026: orari, programma, tv, streamingArchiviati i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l'Italia pensa già al futuro e comincia ad osservare i giovani talenti che potranno mettersi in ... oasport.it Mondiali Sci alpino, la Fisi incarica il Saslong Classic ClubIl Saslong Classic Club ha fatto un altro passo sulla strada verso i Campionati mondiali di sci alpino del 2031. La Federazione Italiana Sport Invernali ha incaricato ufficialmente gli organizzatori ... sportmediaset.mediaset.it Tutti gli impegni delle con le nazionali Calendario fitto di impegni tra Coppa d'Asia, Qualificazioni Mondiali, CONCACAF e Amichevoli internazionali U23, U20 e U19. #FollowTheRossonere x.com Scopriamo insieme le giornate mondiali sul calendario facebook