Punti Cardinali San Donaci avvia il progetto Il Futuro è ora per orientare e sostenere il lavoro

L’amministrazione di San Donaci ha lanciato il progetto “Il futuro è ora” per aiutare i giovani a trovare lavoro. La decisione nasce dall’alto tasso di disoccupazione tra i ragazzi del paese, che spesso faticano a entrare nel mercato. Il progetto prevede incontri, corsi di formazione e supporto pratico per facilitare l’inserimento lavorativo. La prima fase si svolgerà nelle prossime settimane presso la sala comunale. La comunità locale attende con interesse i primi risultati di questa iniziativa.

L’incontro di apertura si è svolto ieri, giovedì 19 febbraio, nella sala della giunta del Municipio, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei partner coinvolti SAN DONACI - L’Amministrazione comunale di San Donaci ha dato ufficialmente avvio alle attività del progetto “Il futuro è ora”, inserito nell’ambito dell’iniziativa Punti cardinali promossa dalla Regione Puglia. L’incontro di apertura si è svolto ieri, giovedì 19 febbraio, nella sala della giunta del Municipio, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei partner coinvolti. Per il Comune erano presenti il sindaco Giancarlo Miccoli, il vicesindaco Marco Lolli e l’assessore Alessandra De Mitri.🔗 Leggi su Brindisireport.it

