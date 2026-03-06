Pro Mortara in crisi da mesi non arrivano gli stipendi e scatta l’ammutinamento | Domenica non scenderemo in campo

Da domenica scorsa, i giocatori della Junior Pro Mortara, squadra di Prima Categoria, hanno deciso di non scendere più in campo, annunciando un vero e proprio ammutinamento. La protesta nasce dal fatto che da mesi non ricevono gli stipendi e riguarda tutto il gruppo. La squadra si trova così in crisi e ha comunicato ufficialmente la propria decisione alla società.

Mortara (Pavia), 6 marzo 2026 – Una clamorosa protesta. È quella attuata dai giocatori della Junior Pro Mortara, squadra di Prima Categoria, che si sono “ammutinati“, annunciando alla società, da domenica scorsa, che non scenderanno più in campo. Il sodalizio mortarese, che ha alle spalle una lontana ma importante tradizione, sarebbe in ritardo con il pagamento di diverse mensilità. Alla protesta hanno aderito tutti i giocatori della prima squadra e anche mister Emanuele Pochetti, arrivato a fine ottobre in sostituzione dell’esonerato Cristian Grigatti che aveva collezionato cinque sconfitte nelle prime sette gare di campionato, che tra le altre cose ha già rimesso il suo mandato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

