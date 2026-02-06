Festa per la Giornata Nazionale di Utopia nel Campo Laudato Sì

La domenica mattina al Campo Laudato Sì di Caserta si svolge una festa speciale. Dalle 11 alle 13, attori e appassionati si riuniscono per celebrare la Giornata Nazionale di Utopia. L’evento, organizzato dalla rete di compagnie teatrali per le Nuove Generazioni, coinvolge quasi cinquanta gruppi da tutta Italia. La giornata si preannuncia ricca di spettacoli e incontri, in un clima di festa e condivisione.

Domenica 8 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, al Campo Laudato Sì di Caserta, avrà luogo la Festa per la Giornata Nazionale di Utopia, rete associativa che raggruppa quasi cinquanta Compagnie di Teatro per le Nuove Generazioni in tutta Italia, presieduta da Roberta Sandias.

