A Bergamo, per la prima volta in Italia, un donatore vivente ha effettuato un trapianto combinato di due organi, contribuendo a salvare due vite. Un cittadino serbo di 37 anni ha donato in modo volontario e contemporaneo il fegato e i reni, dimostrando un gesto di grande generosità e solidarietà. Questa operazione rappresenta un importante passo avanti nel campo dei trapianti e delle donazioni in Italia.

Bergamo. Un cittadino serbo di 37 anni è la prima persona nel nostro Paese ad aver donato in vita due organi in simultanea (trapianto combinato). Sua figlia Sofija (il nome è di fantasia), di 7 anni, ha ricevuto un rene e una porzione di fegato dal papà. Padre e figlia stanno bene e sono stati dimessi dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII lunedì 19 gennaio 2026. La piccola resterà a Bergamo per i controlli per i prossimi mesi, ma potrà condurre una vita regolare. La bimba soffriva da tempo di una rara malattia genetica che colpisce sia il fegato che i reni, e che la costringeva alla dialisi fin dall’età di 4 anni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Mugello, eseguito il primo prelievo osseo da donatore vivente

Primo trapianto robotico di fegato da vivente in Occidente: così il civitanovese Alfredo ha salvato l'amico Gianmarco di Sant'Elpidio. «Siamo andati a Modena, Fermo ha lo stessodispositivo hi-tech»

Da padre a figlia, due organi per continuare a vivere: a Bergamo il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia - La bimba soffriva da tempo di una rara malattia genetica che colpisce sia il fegato che i reni, e che la costringeva alla dialisi fin dall'età di 4 anni: era arrivata a ottobre dalla Serbia per l'inte ...

