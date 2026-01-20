Bergamo primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia | padre dona due organi alla figlia

A Bergamo è stato effettuato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, con un padre che ha donato due organi alla propria figlia. Questo intervento rappresenta un passo importante nel campo della medicina e della donazione, dimostrando nuove possibilità di trattamento e sensibilizzando sull’importanza della donazione di organi.

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente. Il trapianto è stato realizzato lo scorso 18 dicembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove un padre, un cittadino serbo di 37 anni, ha donato in vita due organi in simultanea ( trapianto combinato ). Sua figlia Sofija (il nome è di fantasia), di 7 anni, ha ricevuto un rene e una porzione di fegato dal papà. Padre e figlia stanno bene e sono già stati dimessi dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII lunedì. La piccola resterà a Bergamo per i controlli per i prossimi mesi, ma potrà condurre una vita regolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

