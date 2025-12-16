Natale ai Giardini della Carnale | un pomeriggio di festa per famiglie e bambini

Vivi un pomeriggio di gioia e spensieratezza ai Giardini della Carnale, dove l’Associazione Torrione Eventi APS organizza un evento natalizio dedicato a famiglie e bambini. Un’occasione per condividere momenti di festa, divertimento e magia in un’atmosfera accogliente e festosa, ideale per celebrare il Natale in compagnia dei propri cari.

A Salerno l'Associazione Torrione Eventi APS organizza un'iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie per celebrare le festività. L'appuntamento è fissato per mercoledì 17 dicembre, a partire dalle ore 17:00, presso gli spazi dei Giardini della Carnale. L'evento, a ingresso gratuito, prevede.

Christmas Town ai Giardini della Carnale: una mattinata di magia e partecipazione ennesimo successo per Torrione Eventi APS - Un appuntamento che ha saputo trasformare uno spazio simbolico del quartiere in un luogo di festa, immaginazione e condivisione, richiamando numerose famiglie, bambini e cittadini, entusiasti di viver ... salernotoday.it

