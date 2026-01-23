Tripla sfilata dei carri allegorici ballo e divertimento | a Francavilla c' è la 71esima edizione del Carnevale d' Abruzzo

A Francavilla al Mare si svolge la 71ª edizione del Carnevale d’Abruzzo, un evento tradizionale che da anni anima le vie della città con sfilate di carri allegorici, musica e momenti di divertimento. Questa manifestazione rappresenta un appuntamento importante per la comunità locale e richiama visitatori da tutta la regione, offrendo un’occasione di convivialità e cultura.

Francavilla al Mare si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: la 71esima edizione del Carnevale d'Abruzzo, una manifestazione storica che continua a rappresentare un punto di riferimento culturale e identitario per l'intero territorio. Le sfilate dei carri allegorici si.

