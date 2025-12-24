Controlli della guardia costiera sulla filiera ittica sotto sequestro quattro tonnellate di pescato irregolare

24 dic 2025

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Direzione marittima di Catania ha avviato, in tutta la Sicilia orientale, una vasta attività di controllo lungo l’intera filiera della pesca, nell’ambito dell’operazione nazionale “Fishnet”, disposta e coordinata dal comando generale del Corpo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

