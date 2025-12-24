Controlli della guardia costiera sulla filiera ittica sotto sequestro quattro tonnellate di pescato irregolare
Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la Direzione marittima di Catania ha avviato, in tutta la Sicilia orientale, una vasta attività di controllo lungo l’intera filiera della pesca, nell’ambito dell’operazione nazionale “Fishnet”, disposta e coordinata dal comando generale del Corpo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Guardia Costiera, rafforzati i controlli sulla filiera ittica per le festività
Leggi anche: Gambero sotto misura, prodotti scaduti o non etichettati: la guardia costiera sequestra 16 tonnellate di pescato
“FISH_NET”: la Guardia Costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica; ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FILIERA DELLA PESCA AD OPERA DEL PERSONALE DELLA GUARDIA COSTIERA.; Guardia Costiera, rafforzati i controlli sulla filiera ittica per le festività; La Guardia Costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica in vista delle festività natalizie.
Guardia costiera, controlli della filiera ittica: raffica di multe e sequestri - PALERMO – Controlli della guardia costiera della Sicilia occidentale per la tutela della filiera ittica. livesicilia.it
Guardia Costiera, rafforzati i controlli sulla filiera ittica per le festività - Controlli su tutta la filiera ittica con l’operazione nazionale “Fish Net”: sequestri e sanzioni anche sul litorale laziale, con interventi a Civitavecchia, Ladispoli, Fiumicino e Scauri, oltre ai con ... ilfaroonline.it
Operazione nazionale “FISH_NET”: la Guardia Costiera rafforza i controlli sulla filiera ittica - Con l’operazione “FISH_NET” la Guardia Costiera intensifica i controlli sulla filiera ittica in tutta Italia durante il periodo natalizio. trmtv.it
Fish Net: controlli della guardia costiera, sanzioni e sequestri Controlli della guardia costiera della Sicilia occidentale per la tutela della filiera ittica, raffica di multe e sequestri. Questo il bilancio dell’operazione “FISH_NET” sul tratto di costa da Gela a Cefalù, in - facebook.com facebook
Controlli Guardia Costiera: sequestrati 2,4 tonnellate di vongole veraci x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.