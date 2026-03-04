Contratto del comparto sicurezza e difesa il sindacato della Guardia di Finanza contro il governo | I soldi non bastano non firmiamo

Il sindacato della Guardia di Finanza ha annunciato che non firmerà il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa, sostenendo che le risorse disponibili sono insufficienti. La decisione arriva dopo aver valutato le proposte del governo e sottolinea la mancanza di fondi adeguati per soddisfare le richieste del personale. La questione riguarda direttamente le condizioni di lavoro e i salari dei militari.

Il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa si apre con un avvertimento al governo. Il Silf, Sindacato italiano lavoratori finanza, annuncia che non firmerà l’accordo senza interventi concreti su previdenza dedicata e riconoscimento della specificità del lavoro svolto dal personale in divisa. A dirlo è il segretario generale Francesco Zavattolo al termine del primo incontro con l’esecutivo. “Non firmeremo il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa se non verranno finanziate la specificità e la previdenza dedicata”, afferma il sindacalista. Secondo il Silf, le risorse previste per il triennio 2025-2027 non sarebbero sufficienti a garantire un reale recupero del potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

