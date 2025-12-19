La nuova legge di Bilancio è in fase di discussione, e fra i vari punti toccati, spicca anche una possibile novità: a partire dal 2026, alcuni soccorsi effettuati dalle forze dell'ordine potrebbero diventare a pagamento. Ciò è stato introdotto da un emendamento recentemente presentato. In sostanza, in caso di intervento di soccorso da parte di polizia e carabinieri potrebbe essere richiesto un risarcimento spese. Ovviamente questo non riguarda tutte le operazioni. Si fa riferimento, nello specifico, a quegli interventi effettuati in mare, o in montagna. Per adesso si tratta di un emendamento alla legge di Bilancio ancora in fase di discussione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Soccorsi polizia, carabinieri e fiamme gialle a pagamento: cosa cambia dal 2026

Leggi anche: Soccorsi a pagamento, quanto potrebbe costare farsi aiutare da Polizia, GdF e Carabinieri

Leggi anche: Il Soccorso alpino diventerà a pagamento: cosa cambia dal 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Paura nella galleria Montecrevola: finto incidente tra due auto durante una maxi esercitazione; Incendio in appartamento, persone all'ospedale: una leggermente ustionata; Forte impatto tra auto e furgone, due feriti in ospedale: lunghe code sulla statale; L’inferno in galleria: l’esercitazione che mette alla prova la macchina dei soccorsi.

Soccorsi Polizia e Carabinieri in mare e montagna, saranno a pagamento se ingiustificati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Soccorsi Polizia e Carabinieri in mare e montagna, saranno a pagamento se ingiustificati ... tg24.sky.it