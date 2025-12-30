I controlli delle fiamme gialle | sequestrati abbigliamento giocattoli e articoli natalizi

Nell’ambito delle verifiche delle Fiamme Gialle, sono stati sequestrati abbigliamento, giocattoli e articoli natalizi. Complessivamente, 18 soggetti sono stati segnalati alla Procura di Lecce e alle autorità competenti per sospette violazioni riguardanti ricettazione, contraffazione e commercio di prodotti falsificati o potenzialmente dannosi per la salute.

Diciotto, in totale, i soggetti segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce e alle autorità amministrative, in relazione alle ipotesi di ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ovvero insicuri per la salute.

