Il Rispetto è Forza al Tarì il progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere
Il progetto “Il Rispetto è Forza” nasce per sensibilizzare sulla violenza di genere e si svolgerà il 17 febbraio alle 10,30 al Tarì di Marcianise. Il Centro orafo ha deciso di organizzare questo evento in collaborazione con la Prefettura di Caserta e con il sostegno della Regione Campania. Una sessantina di persone, tra addetti ai lavori e associazioni, parteciperanno alla conferenza per discutere le strategie di prevenzione.
Il prossimo 17 febbraio, alle 10,30, presso la Sala Convegni de “Il Tarì” di Marcianise, si terrà l’evento “Il Rispetto è Forza”, promosso dal Centro orafo, con il patrocinio della Regione Campania e organizzato d’intesa con la Prefettura di Caserta, dedicato al tema della prevenzione e del.🔗 Leggi su Casertanews.it
Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di genere
Questa mattina il centro orafo Tarì ha annunciato il lancio di un nuovo progetto contro la violenza di genere.
“Il dolore non si cancella”, un viaggio tra il contrasto e la prevenzione della violenza di genere
Argomenti discussi: Il Rispetto è Forza, al Tarì una rete contro la violenza di genere; Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di genere; Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di genere; Il Rispetto è Forza, al Tarì nasce una rete permanente contro la violenza di genere.
Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di generePrende il via martedì 17 febbraio Il rispetto è forza, il progetto promosso dal Centro orafo il Tarì, con il patrocinio della Prefettura di Caserta e della Regione Campania, dedicato alla prevenzion ... ildenaro.it
Violenza sulle donne, lo sport trevigiano: «La forza è il rispetto». Il messaggio di Benetton Rugby, Treviso Basket, Red Panthers e Basket ConeglianoTREVISO - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna per il secondo anno consecutivo la campagna Forza non è Violenza, iniziativa ideata da ... ilgazzettino.it
PERCHÉ UN VENTO COSÌ FORTE A tratti sembra aver avuto più forza e potenza rispetto a quanto vissuto col ciclone Harry. E in effetti su alcune località (tra palermitano e messinese) sono state registrate raffiche a velocità davvero ragguardevoli, anche into - facebook.com facebook
Fermare la degenerazione correntizia vuol dire ridare forza alla giustizia e rispetto alla politica. Significa offrire davvero ai cittadini quelle garanzie di sicurezza che da anni chiedono e che questo Governo realizza, trovando però troppo spesso l’ostacolo di cert x.com