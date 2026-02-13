Il Rispetto è Forza al Tarì il progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere

Il progetto “Il Rispetto è Forza” nasce per sensibilizzare sulla violenza di genere e si svolgerà il 17 febbraio alle 10,30 al Tarì di Marcianise. Il Centro orafo ha deciso di organizzare questo evento in collaborazione con la Prefettura di Caserta e con il sostegno della Regione Campania. Una sessantina di persone, tra addetti ai lavori e associazioni, parteciperanno alla conferenza per discutere le strategie di prevenzione.

Il prossimo 17 febbraio, alle 10,30, presso la Sala Convegni de "Il Tarì" di Marcianise, si terrà l'evento "Il Rispetto è Forza", promosso dal Centro orafo, con il patrocinio della Regione Campania e organizzato d'intesa con la Prefettura di Caserta, dedicato al tema della prevenzione e del.

Questa mattina il centro orafo Tarì ha annunciato il lancio di un nuovo progetto contro la violenza di genere.

Tarì, il rispetto è forza: il centro orafo lancia una rete permanente contro la violenza di generePrende il via martedì 17 febbraio Il rispetto è forza, il progetto promosso dal Centro orafo il Tarì, con il patrocinio della Prefettura di Caserta e della Regione Campania, dedicato alla prevenzion

