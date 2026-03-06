Prevenzione dell’ischemia Nuovo farmaco al Bufalini

L’Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit di Cesena-Forlì dell’Ausl Romagna ha introdotto un nuovo farmaco per la prevenzione dell’ischemia. La somministrazione è destinata ai pazienti a rischio e si inserisce in un percorso di trattamento mirato a ridurre le chance di insorgenza di eventi ischemici. La novità è stata comunicata attraverso un aggiornamento ufficiale dell’ospedale Bufalini.

L'Unità Operativa di Neurologia e Stroke Unit di Cesena-Forlì dell'Ausl Romagna ha recentemente celebrato un traguardo di grande prestigio, partecipando attivamente a uno degli studi internazionali più significativi sulla prevenzione dell'ictus degli ultimi anni: il trial di fase III denominato 'Oceanic-Stroke'. I risultati della ricerca, presentati in sessione plenaria all'International Stroke Conference 2026 di New Orleans, hanno acceso i riflettori su un farmaco sperimentale destinato a ridefinire i protocolli di terapia antitrombotica. Lo studio ha coinvolto complessivamente oltre 12mila pazienti distribuiti in 37 Paesi.