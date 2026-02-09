Il fiorentino Gianni Montelatici dal buio dell' ischemia alla vittoria al Bigazzi

Gianni Montelatici, il fiorentino che ha vissuto un momento terribile nel 2014 a causa di un’ischemia, ha deciso di non arrendersi. Dopo il blackout improvviso, ha affrontato un percorso lungo e difficile per ristabilirsi e tornare alla vita. Oggi, ha conquistato una vittoria importante al Bigazzi, dimostrando che con determinazione si può superare qualsiasi ostacolo.

La biografia di Gianni Montelatici si è spezzata in un pomeriggio del 2014, quando un’ischemia ha imposto un blackout improvviso, resettando il corpo e costringendo il pensiero a un silenzio bianco, quasi irreale. Ma in quella lunga convalescenza, la musica è tornata a reclamare il suo spazio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Gianni Montelatici

Nel 2014, la vita di Gianni Montelatici cambia in un attimo.

Il dolore non si può archiviare come un documento da mettere via.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gianni Montelatici

