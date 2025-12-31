Accordo tra la Regione e i medici pediatri | prevenzione screening vaccini anti-influenzali ed esami mirati

La Regione Umbria ha sottoscritto un accordo con i medici pediatri per rafforzare la prevenzione tra i 0 e i 13 anni. L’intesa comprende iniziative di screening, campagne di vaccinazione anti-influenzale e esami mirati, con l’obiettivo di promuovere la salute infantile e garantire un sistema sanitario più sostenibile. La Presidente Stefania Proietti ha sottolineato l’importanza di investire sulla prevenzione per un futuro più sano.

"Investire nella prevenzione tra i 0 e i 13 anni significa costruire una generazione di adulti più sani e un sistema sanitario regionale più sostenibile": lo ha affermato la Presidente, Stefania Proietti dopo la firma dell'accordo integrativo regionale per la pediatria di libera scelta in Umbria.

