Si è dimesso il vicesindaco di Sabaudia è indagato per l'assegnazione dei chioschi sulla spiaggia

Il vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, si è dimesso prima dell’interrogatorio con il giudice per le indagini relative all’assegnazione dei chioschi sulla spiaggia. È coinvolto insieme al sindaco in un procedimento legato alla procedura di gara del litorale. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione sulle questioni amministrative e trasparenza dell’ente locale.

