Si è dimesso il vicesindaco di Sabaudia è indagato per l'assegnazione dei chioschi sulla spiaggia
Il vicesindaco di Sabaudia, Giovanni Secci, si è dimesso prima dell’interrogatorio con il giudice per le indagini relative all’assegnazione dei chioschi sulla spiaggia. È coinvolto insieme al sindaco in un procedimento legato alla procedura di gara del litorale. La decisione arriva in un momento di particolare attenzione sulle questioni amministrative e trasparenza dell’ente locale.
Il vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci si è dimesso alla vigilia dell’interrogatorio con il gip. È indagato con il sindaco per la gara sui chioschi del litorale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Indagato il sindaco di Sabaudia per l’assegnazione dei chioschi sul lungomare, chiesto l’arresto per il suo viceLa Procura di Latina ha avviato un'indagine sulla gara d'appalto per l'assegnazione di otto chioschi sul lungomare di Sabaudia.
Assegnazione dei chioschi sul lungomare di Sabaudia: indagati il vice sindaco Sezzi e due dirigenti comunaliLa Procura di Latina ha avviato un’indagine sull’assegnazione dei cinque chioschi sul lungomare di Sabaudia, coinvolgendo il vice sindaco Sezzi e due dirigenti comunali.
Si è dimesso il vicesindaco di Sabaudia, è indagato per l’assegnazione dei chioschi sulla spiaggia - Il vicesindaco di Sabaudia Giovanni Secci si è dimesso alla vigilia dell’interrogatorio con il gip. fanpage.it
#Taormina, si è dimesso l’assessore e vicesindaco Jonathan Sferra - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.