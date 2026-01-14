Indagato il sindaco di Sabaudia per l'assegnazione dei chioschi sul lungomare chiesto l'arresto per il suo vice

La Procura di Latina ha avviato un'indagine sulla gara d'appalto per l'assegnazione di otto chioschi sul lungomare di Sabaudia. Il sindaco è stato indagato, mentre è stato richiesto l'arresto per il suo vice. L'inchiesta mira a chiarire eventuali irregolarità nella procedura di affidamento delle concessioni, nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative.

