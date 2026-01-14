Indagato il sindaco di Sabaudia per l'assegnazione dei chioschi sul lungomare chiesto l'arresto per il suo vice

La Procura di Latina ha avviato un'indagine sulla gara d'appalto per l'assegnazione di otto chioschi sul lungomare di Sabaudia. Il sindaco è stato indagato, mentre è stato richiesto l'arresto per il suo vice. L'inchiesta mira a chiarire eventuali irregolarità nella procedura di affidamento delle concessioni, nel rispetto delle norme e delle procedure amministrative.

Sabaudia, gara per i chioschi sul lungomare nel mirino: la Procura indaga sul vice sindaco Secci e due dirigenti comunali - La gara per i cinque chioschi sul lungomare di Sabaudia è al centro di un’inchiesta della Procura di Latina: ipotesi turbativa d’asta e richiesta di misure cautelari per tre indagati, mentre il sindac ... latinaquotidiano.it

Inchiesta sui chioschi a Sabaudia, chieste le misure cautelari per il vicesindaco Secci e due dirigenti - Turbativa nell'assegnazione delle cinque aree demaniali, indagato anche il sindaco Mosca nell'indagine di Guardia di Finanza e Carabinieri Forestali ... latinaoggi.eu

Indagato Lodispoto (presidente Provincia BAT e sindaco di Margherita ), Ventola chiede le dimissioni facebook

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti alla moglie, si dimette x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.