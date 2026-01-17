Campana contro l’aborto Forza Nuova rinuncia al presidio a Sanremo in solidarietà del vescovo

Forza Nuova ha deciso di rinunciare al presidio previsto a Sanremo il 17 gennaio, motivando la scelta come misura per evitare tensioni. L’annuncio, inizialmente presentato con toni forti contro l’aborto, si inserisce nel contesto di una mobilitazione di gruppi ultraconservatori. La decisione sottolinea l’importanza di un dialogo pacifico e rispettoso in un dibattito spesso caratterizzato da posizioni divergenti.

Annunciato con i toni epici della “battaglia”, contro “un popolo che uccide i suoi figli”, il presidio di Forza Nuova previsto il 17 gennaio a Sanremo è stato ritirato dagli stessi ultraconservatori neofascisti ufficialmente “per non creare tensioni”. Nei contatti avuti nelle ore precedenti con la questura, Forza Nuova aveva confermato una presenza “di testimonianza”. “Avevano dichiarato meno di 10 militanti”, spiega chi si sarebbe occupato della gestione dell’ordine pubblico, “in presidio davanti alla sede del Comune dalle 15 fino alle 19”. L’obiettivo era mostrare solidarietà al vescovo Suetta e alla campana di bronzo da lui voluta, che ogni sera rintocca in memoria dei bambini “non nati”, anche “a causa dell’aborto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

