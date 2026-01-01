Capodanno contro lo Stato di polizia scontri al corteo pro Askatasuna | quattro carabinieri feriti

Nella notte di Torino, una manifestazione promossa dagli attivisti di Askatasuna si è conclusa con scontri tra alcuni partecipanti e le forze dell’ordine, causando il ferimento di quattro carabinieri. L’evento, tenutosi nel contesto delle celebrazioni di Capodanno, ha evidenziato tensioni e divergenze sul tema dello Stato di polizia. La vicenda si inserisce in un quadro di contestazioni e mobilitazioni in città, con attenzione alle implicazioni per l’ordine pubblico.

Tensione nella notte a Torino durante una manifestazione di protesta promossa dagli attivisti legati al centro sociale Askatasuna, sfociata in scontri con le forze dell’ordine. Il corteo, organizzato a ridosso della mezzanotte di Capodanno, era mirato alla contrapposizione con le forze dell’ordine. La manifestazione, denominata “Street Parade”, ha visto la partecipazione di circa duemila persone ed è partita dopo un raduno in piazza Vittorio Veneto. Il corteo si è poi snodato nel quartiere Vanchiglia, area in cui si trova l’edificio che ospitava il centro sociale Askatasuna prima dello sgombero avvenuto nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Capodanno contro lo Stato di polizia”, scontri al corteo pro Askatasuna: quattro carabinieri feriti Leggi anche: Torino, scontri al corteo contro lo sgombero di Askatasuna: ai lanci di bottiglia la polizia risponde con idranti. Sette agenti feriti Leggi anche: Corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, scontri tra manifestanti e polizia a Torino: sette agenti feriti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Botti di Capodanno: i consigli degli esperti della; Botti di Capodanno: guida completa a regole, divieti e sanzioni; Botti di Capodanno, il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato svela i rischi da non sottovalutare VIDEO; Polizia e carabinieri accerchiati: colpiti con razzi e petardi di capodanno. “Capodanno contro lo Stato di polizia”, scontri al corteo pro Askatasuna: quattro carabinieri feriti - La manifestazione degli attivisti di Askatasuna a Torino è sfociata in scontri con lancio di petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine. ilfattoquotidiano.it

Polizia e carabinieri accerchiati: colpiti con razzi e petardi di capodanno - Le pattuglie stavano intervenendo per bloccare l'esplosione di fuochi d'artificio abusivi in piazza, ma da un bar sono uscite numerose persone che hanno mirato a militari e agenti: cosa è successo ... today.it

Capodanno, due incidenti stradali con 8 feriti a Trieste - Nella notte di Capodanno si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato il ferimento di otto persone, ... notizie.tiscali.it

la Repubblica. . Un incendio nella notte di Capodanno ha distrutto la Vondelkerk di Amsterdam, edificio monumentale in stile neogotico ai margini del Vondelpark. Il rogo è stato segnalato intorno alle 00.50 e si è sviluppato nella torre. Nel corso dell'intervento - facebook.com facebook

SALERNITANA: MERCATO A CAPODANNO Il Siracusa è stato deferito al Tfn per il mancato rispetto della scadenza del 16 dicembre e domenica avrà ancora... x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.