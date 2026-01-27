Lo Spazio sociale Maiocchi Design arte e street culture

Lo Spazio Maiocchi, situato in via Achille Maiocchi, è un punto di riferimento dal 2017 dedicato a design, arte e street culture. Questo spazio interdisciplinare favorisce l'incontro tra creativi e promuove un dialogo culturale e artistico, offrendo un ambiente per l'espressione e la sperimentazione. Un luogo che stimola l'innovazione e la partecipazione nel panorama culturale cittadino.

Nascosto in via Achille Maiocchi c’è dal 2017, lo Spazio Maiocchi. Un hub interdisciplinare, un incubatore di idee, una piazza per creativi che si esprimono dando voce a un dibattito culturale, artistico. Lo spazio Maiocchi è semplicemente un grande cubo bianco ipermoderno, parlano i contenuti che hanno creato un nuovo linguaggio capace di mettere in relazione le ultime tendenze del mondo dell’ arte, della musica, della moda, del design e della fotografia. Si può definire anche come spazio “sociale“ ospitato in questo ex edificio industriale di oltre 1000 metri quadrati a due passi da corso Buenos Aires. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo Spazio “sociale“ Maiocchi. Design, arte e street culture Approfondimenti su Maiocchi torna il panettone party di arte da mangiare mangiare arte in uno spazio d'eccezione: lo spazio filatelico di via cordusio 4. Al via "Culture 4 All", il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi con disabilità Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Maiocchi Argomenti discussi: Lo Spazio sociale Maiocchi. Design, arte e street culture. Lo Spazio sociale Maiocchi. Design, arte e street cultureNascosto in via Achille Maiocchi c’è dal 2017, lo Spazio Maiocchi. Un hub interdisciplinare, un incubatore di idee, una piazza per creativi che si esprimono dando voce a un dibattito culturale, ... ilgiorno.it SI DICE... LO SPAZIO DELLE DONNE: A GINOSA IL MONOLOGO DI DANIELA BALDASSARRA PER IL FESTIVAL DEL SOCIALE Sabato 24 gennaio, alle ore 19, il Teatro Alcanices di Ginosa accoglierà Daniela Baldassarra in “Lo spazio delle donne”: un mon - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.