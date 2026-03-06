Prende il via la sesta edizione della Scuola Politica Vivere nella Comunità

È iniziata la sesta edizione della Scuola Politica “Vivere nella Comunità”, che mira a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per diventare manager del futuro. La scuola organizza un percorso di formazione dedicato a coloro che vogliono approfondire le competenze legate alla gestione e alla partecipazione civica. L’obiettivo è preparare figure professionali in grado di operare all’interno delle comunità locali.

Fornire tutti gli strumenti necessari per la formazione dei manager del futuro. Questo uno degli ambiziosi obiettivi portati avanti dalla Scuola Politica "Vivere nella Comunità". Si tratta di un percorso formativo unico nel panorama italiano, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e apartitico, con l'obiettivo di rafforzare le competenze della futura classe dirigente e contribuire alla formazione dei "civil servant" di domani. L'inaugurazione della sesta edizione di questo prestigioso ciclo di studi è avvenuta il 5 marzo a Palazzo Valentini, sede di Roma Capitale.