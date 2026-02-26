Entra nella scuola della nipote e prende a schiaffi il suo bullo il blitz del nonno alle elementari che ha spiazzato la maestra

Un nonno di Voghera è entrato nella scuola della nipote e ha affrontato direttamente il ragazzo che la tormentava, colpendolo con uno schiaffo. L’episodio ha sorpreso insegnanti e studenti presenti, che hanno assistito all’intervento senza intervenire. La scena si è svolta in un clima di tensione, lasciando tutti senza parole.

È riuscito a entrare nella scuola della nipote per farsi giustizia da solo contro il suo bullo un nonno di Voghera, in provincia di Pavia. L’uomo è riuscito a entrare nella scuola primaria Leonardo da Vinci al suono della prima campanella. Come racconta il quotidiano La Provincia Pavese, il nonno ha eluso i controlli all’ingresso della scuola, ha raggiunto un’aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino. Era lui, secondo l’anziano, a dare fastidio alla nipote con atteggiamenti da bullo. Dopo l’aggressione, il nonno si è allontanato rapidamente, prima che l’insegnante riuscisse a intervenire. La dirigente dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Voghera, Maria Teresa Lopez, ha confermato l’accaduto e avvisato le forze dell’ordine: «Una persona è entrata durante l’ingresso e il personale non è riuscito a fermarla». 🔗 Leggi su Open.online

