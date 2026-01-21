Il Premio Guido Tarlati torna ad Arezzo | una serata dedicata all’eccellenza dell’enogastronomia e dell’ospitalità

Il Premio Guido Tarlati ritorna ad Arezzo, offrendo un’occasione per riconoscere e valorizzare le eccellenze nel settore enogastronomico e dell’ospitalità locale. L’evento vuole mettere in luce le professionalità che contribuiscono a preservare e promuovere l’identità territoriale, favorendo un dialogo tra tradizione e innovazione. Una serata dedicata a chi, con passione e competenza, sostiene la qualità e l’autenticità del patrimonio culturale e gastronomico di Arezzo.

Celebrare chi, con passione e competenza, promuove l'identità enogastronomica e l'arte dell'ospitalità del territorio aretino. Con questo obiettivo l' Associazione Cuochi Arezzo organizza la ventottesima edizione del Premio Guido Tarlati, storico riconoscimento istituito nel 1991 e assegnato con cadenza biennale a personalità capaci di valorizzare le eccellenze locali in Italia e nel mondo. L'appuntamento è fissato per lunedì 26 gennaio al Ristorante Doccia, dove la serata sarà articolata in due momenti: alle 18.30 una tavola rotonda dal titolo "Formazione e informazione nel mondo dell'ospitalità" e, a seguire, alle 20.

Il “Premio Tarlati” celebra i protagonisti di enogastronomia e ospitalitàIl Premio Tarlati riconosce le eccellenze nel settore enogastronomico e dell’ospitalità, valorizzando professionalità e impegno nel territorio di Arezzo.

Il Premio Tarlati celebra i protagonisti di enogastronomia e ospitalitàArezzo, 21 gennaio 2026 – Una serata per omaggiare i protagonisti dell'enogastronomia e dell'ospitalità in terra d'Arezzo. L' Associazione Cuochi Arezzo organizza la ventottesima edizione del Premio

Alla famiglia Ferragamo il premio Guido Tarlati. Il Borro, eccellenza aretina tra tradizione e sostenibilitàA Ferruccio Ferragamo e famiglia, proprietari della tenuta Il Borro di San Giustino Valdarno, il premio Guido Tarlati edizione 2026. Istituito nel 1991 dall' Associazione Cuochi di Arezzo

