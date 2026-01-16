Un’impresa che cresce nel segno della sostenibilità | il tour della Camera di commercio tocca un' eccellenza della cosmesi naturale
La Camera di commercio della Romagna prosegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, dedicato a valorizzare le realtà produttive locali. L'iniziativa permette di approfondire le eccellenze che contribuiscono alla crescita sostenibile del nostro territorio, evidenziando l’importanza di pratiche responsabili nel settore della cosmesi naturale. Un’occasione per conoscere da vicino le imprese che coniugano qualità e rispetto ambientale.
Prosegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, l'iniziativa della Camera di commercio della Romagna volta a conoscere da vicino le eccellenze produttive che rendono dinamico e competitivo il nostro territorio. Il presidente Carlo Battistini ha visitato la sede di Gala srl - Società Benefit. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Artigianato d’eccellenza e idee regalo originali: all'Atelier Undici Florence il pop up natalizio nel segno della sostenibilità
Leggi anche: Quattro milioni di investimenti. Giovani, crescita e sostenibilità. Il piano della Camera di Commercio
BUSINESS TIP Il fatturato racconta quanto un’azienda cresce, il rischio racconta quanto è solida. Una crescita apparente non è sempre sinonimo di stabilità. Valutare il rischio aziendale significa capire se un’impresa è in grado di sostenere impegni finanziari, - facebook.com facebook
Nessuna impresa cresce da sola. Serve una rete, un territorio, persone che condividono visione e responsabilità. Confartigianato è comunità. Da 80 anni. –3 Stay tuned - 19 gennaio: tinyurl.com/379tnns2 x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.