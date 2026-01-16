Un’impresa che cresce nel segno della sostenibilità | il tour della Camera di commercio tocca un' eccellenza della cosmesi naturale

La Camera di commercio della Romagna prosegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, dedicato a valorizzare le realtà produttive locali. L'iniziativa permette di approfondire le eccellenze che contribuiscono alla crescita sostenibile del nostro territorio, evidenziando l’importanza di pratiche responsabili nel settore della cosmesi naturale. Un’occasione per conoscere da vicino le imprese che coniugano qualità e rispetto ambientale.

Prosegue il ciclo di incontri “Imprese e Territorio”, l'iniziativa della Camera di commercio della Romagna volta a conoscere da vicino le eccellenze produttive che rendono dinamico e competitivo il nostro territorio. Il presidente Carlo Battistini ha visitato la sede di Gala srl - Società Benefit. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

