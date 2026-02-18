Preghiera della sera 18 Febbraio 2026 | Sostienimi con il Tuo Spirito

Il 18 febbraio 2026, una preghiera della sera invita a chiedere l’aiuto dello Spirito Santo, dopo il Mercoledì delle Ceneri. La causa è il desiderio di trovare conforto e serenità prima di dormire. La comunità si riunisce per recitare insieme una semplice richiesta di sostegno divino, lasciando alle spalle le fatiche del giorno. Con questa preghiera, si cerca di rafforzare la fede e di avvicinarsi a Dio prima di chiudere gli occhi. La sera si conclude con un momento di spiritualità condivisa.

Concludi il Mercoledì delle Ceneri con un respiro di fede. Affida a Dio ogni stanchezza e prega con noi: “Sostienimi con il tuo Spirito” per ritrovare la pace nel suo amore prima del riposo. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Dio Onnipotente, che hai sostenuto i Tuoi fedeli nella fatica di questo giorno, accogli la preghiera della sera come sacrificio di lode per i Tuoi doni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 18 Febbraio 2026: “Sostienimi con il Tuo Spirito” Preghiera della sera 7 Febbraio 2026: “Sostienimi con la Tua grazia”Questa sera molte persone si sono raccolte in preghiera, chiedendo a Maria di sostenerle con la sua grazia. Preghiera della sera 18 Dicembre 2025: “Manda il Tuo Spirito Signore”Nella quiete della sera, lasciamo che le parole si elevino al cielo: “Manda il Tuo Spirito Signore”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quaresima 2026 in Basilica, celebrazioni e incontri del venerdì sera a Maria Ausiliatrice; Comincia la Quaresima, mercoledì 18 con il Vescovo la Messa delle Ceneri; Roma Lungotevere. Dieci giorni di preghiera; Il programma della Quaresima alla Porziuncola. Preghiera del mattino, 18 Febbraio 2026: Proteggimi SignoreInizia il Mercoledì delle Ceneri con San Giuseppe, affidati al custode del Redentore per vivere la Quaresima con fedeltà al Signore. lalucedimaria.it "Ad alcune persone non piacerai mai perché il tuo spirito irrita i loro demoni.” Denzel Washington facebook