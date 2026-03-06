Oggi, nel primo venerdì di marzo, si tiene la preghiera del mattino, durante la quale i partecipanti si raccolgono nel Sacro Cuore di Gesù per chiedere sostegno nella propria conversione. La preghiera invita a consegnare a Lui ogni preoccupazione e a lasciarsi avvolgere dal suo amore infinito, offrendo un momento di riflessione e di spiritualità.

In questo primo venerdì del mese, rifugiati nel Sacro Cuore di Gesù: la preghiera del mattino per consegnare a Lui ogni affanno e lasciarsi avvolgere dal Suo amore infinito. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta in noi la fede, la speranza, la carità. Chiediamo a Gesù di essere accompagnati in questo nuovo giorno dal suo Sacro Cuore. Concedi, Signore, al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 6 Marzo 2026: “Sostieni la mia conversione”

