Una preghiera semplice e sincera si alza questa sera tra le case italiane. Un uomo chiede aiuto a Dio per la sua conversione, ripetendo:

“Signore, aiuta la mia conversione”. Con questa preghiera della sera affida ogni affanno a Dio: ritrova la pace del cuore e riposa con fiducia nella Sua infinita misericordia. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. Signore, Tu che scruti il mio cuore e vedi in profondità la mia miseria, i miei peccati, donami, al termine di questa giornata, la grazia della conversione, affinché io possa, come i Tuoi santi, testimoniare con la vita e la parola il Tuo vangelo a tutti i fratelli che incontrerò domani. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 5 Febbraio 2026: “Aiuta la mia conversione”

