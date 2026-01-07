Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026 | Accresci la mia povera fede
Ecco una preghiera del mattino per il 7 gennaio 2026, giorno dedicato a San Giuseppe. In questa giornata, rivolgiamo il nostro cuore alla fede, chiedendo a Dio di rafforzarla e renderla più solida. Recitando questa preghiera, offriamo al Signore l’inizio della giornata, affidandoci alla sua presenza e alla protezione di San Giuseppe. Un gesto semplice, ma importante, per affrontare con serenità le ore che ci attendono.
Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Leggi anche: Preghiera del mattino del 29 Dicembre 2025: “Risveglia la mia fede”
Leggi anche: Preghiera del mattino del 22 Novembre 2025: “Ascolta la mia preghiera”
Papa Leone XIV: Continuiamo ad avere fede nel Dio della pace; 'Riccardo è in paradiso', Roma abbraccia il 16enne morto a Crans-Montana; Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026: “Accresci la mia povera fede”; Preghiera del Mattino MERCOLEDI 7 GENNAIO 2026 ?? Lodi Mattutine Feria Propria del 7 Gennaio.
Preghiera del mattino del 6 Gennaio 2026: “Allontana ogni ostacolo da me” - La preghiera di questa mattina, 6 gennaio, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... lalucedimaria.it
Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India - Almeno sette bambini sono morti e altri 29 sono rimasti feriti tra cui due in modo gravissimo in India dopo che il tetto della scuola elementare è crollato travolgendoli. fanpage.it
Preghiera del mattino del 1 Gennaio 2026: “Intercedi per me o Madre” - Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore ... lalucedimaria.it
Preghiera del mattino - 7 gennaio 2026
Epifania del Signore "In questa festa, insieme ai Magi, cerco la stella che mi conduce al Bambino per offrirgli la gioia di un nuovo giorno che rinasce." (Con Gesù al mattino - Click To Pray) Preghiamo Insieme la preghiera del mattino su Click To Pray: www.cl - facebook.com facebook
Cercasi spirito bipartisan per le grandi questioni nazionali - "La preghiera del mattino" di Lodovico Festa x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.