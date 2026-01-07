Ecco una preghiera del mattino per il 7 gennaio 2026, giorno dedicato a San Giuseppe. In questa giornata, rivolgiamo il nostro cuore alla fede, chiedendo a Dio di rafforzarla e renderla più solida. Recitando questa preghiera, offriamo al Signore l’inizio della giornata, affidandoci alla sua presenza e alla protezione di San Giuseppe. Un gesto semplice, ma importante, per affrontare con serenità le ore che ci attendono.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 7 Gennaio 2026: “Accresci la mia povera fede”

