Dopo nove giorni di presidio permanente, si chiude la vicenda del pronto moda JKM, simbolo della lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas si sono opposti alle condizioni insostenibili dei lavoratori, chiedendo il rispetto dei diritti e l’applicazione del CCNL. La mobilitazione ha evidenziato le tensioni tra i lavoratori, le aziende e le responsabilità sociali, sottolineando l’importanza di contrastare pratiche di sfruttamento nel settore.

© Lanazione.it - Lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas alla Camera: "No Commissario speciale" Si è chiusa la vicenda del pronto moda JKM dopo 9 giorni di presidio permanente dei Sudd Cobas. Da una parte c’era lo sciopero dei lavoratori JKM, costretti a turni di 12 ore per 7 giorni senza contratto e rivendicavano il diritto alle 8 ore con l’applicazione del CCNL; dall’altra gli operai della stamperia Fastprint, di cui JKM era il principale committente, e che in quanto tale lo richiamavano alla sua responsabilità solidale. Infatti, a inizio novembre, i lavoratori della Fastprint si erano ritrovati con la fabbrica svuotata e con due stipendi mancanti. Lunedì i lavoratori JKM hanno firmato i contratti full-time a tempo indeterminato e gli operai Fastprint hanno ricevuto un risarcimento economico da parte del Pronto Moda committente. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Mobile imbottito, Gruppo 8 paga gli arretrati ai lavoratori dell'appalto: Sudd Cobas rimuove i picchetti Leggi anche: Operai di Montemurlo e Sudd Cobas in protesta in piazza Duomo. “Al centro i diritti nella filiera della moda” \ FOTO La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas alla Camera: No Commissario speciale; Vertenza L'Alba, presidio di Sudd Cobas sotto il palazzo della Provincia: Vogliamo garanzie, le parole non bastano più; PRATO: NUOVA AGGRESSIONE CONTRO IL PRESIDIO SINDACALE SUDD COBAS DAVANTI AL RISTORANTE “SCINTILLA”. SEI I FERITI; E in serata occupazione: Non ci fermeranno. Avanti con la lotta. Lotta allo sfruttamento. I Sudd Cobas alla Camera: "No commissario speciale" - I rappresentanti sindacali ricevuti dalla IX commissione per tre proposte "L’ipersfruttamento nella filiera moda è questione nazionale: occorre obbligare le imprese alla trasparenza, tracciabilità e p ... msn.com

E in serata occupazione: "Non ci fermeranno. Avanti con la lotta" - I lavoratori in gran parte pachistani, guidati dao Sudd Cobas, sono entrati e si sono seduti all’interno del ristorante La Scintilla. msn.com

Nuova aggressione a un presidio Sudd Cobas a Prato: "Sei feriti. Bottiglie spaccate in testa" - Sudd Cobas denuncia "nuova aggressione a un presidio sindacale. gonews.it

