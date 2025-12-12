Pragmata Capcom annuncia la data di uscita la versione Nintendo Switch 2 e la demo

Capcom ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Pragmata, prevista per il 24 aprile 2026. Dopo lunghi rinvii e un forte senso di attesa, il titolo vedrà la luce anche su Nintendo Switch 2, accompagnato dalla disponibilità di una demo. L'evento segna una tappa importante per i fan desiderosi di scoprire questa nuova avventura.

Dopo anni di rinvii e grande mistero, Capcom ha finalmente annunciato la data di uscita di Pragmata, fissata al 24 aprile 2026. L'action shooter ambientato sulla Luna non solo approderà su PS5, Xbox Series XS e PC, ma sarà disponibile anche sulla nuova Nintendo Switch 2, confermando un'apertura più ampia della casa giapponese verso la piattaforma Nintendo. Insieme all'annuncio è stato diffuso un nuovo trailer che mostra sequenze inedite dell'avventura, mentre una demo giocabile è già disponibile su Steam e arriverà presto anche sulle altre piattaforme. Come abbiamo visto dal trailer del Tokyo Game Show 2025, storia si svolge in un futuro prossimo in cui la scoperta del Lunam Ore ha rivoluzionato la replicazione dei materiali grazie al Lunafilament.

