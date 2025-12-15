Pragmata Capcom svela i requisiti della versione PC e conferma la presenza di Denuvo
Capcom ha annunciato i requisiti di sistema della versione PC di Pragmata, accompagnando l’apertura dei preordini e il rilascio della demo giocabile. La conferma della presenza di Denuvo garantisce la protezione del titolo, mentre i giocatori possono prepararsi a immergersi nell’attesa avventura.
Con l’arrivo della demo giocabile e l’apertura ufficiale dei preordini, Capcom ha finalmente svelato i requisiti di sistema della versione PC di Pragmata. L’annuncio chiarisce cosa serve per far girare la nuova IP fantascientifica dello studio giapponese e conferma una scelta ormai abituale per l’editore. La configurazione richiesta appare nel complesso piuttosto abbordabile. Non mancano però elementi destinati a far discutere la community PC. Tra questi, spicca la conferma di Denuvo. Per chi punta a un’esperienza fluida in Full HD, Capcom indica come riferimento i 1080p a 60 fotogrammi al secondo con preset “Bilanciato”. Game-experience.it
Vi aspetto questa sera alle 20:30 per provare Pragmata! Ci becchiamo su Kick @fanpiùattivi Capcom EuropeCapcom Italia - facebook.com facebook
#PRAGMATA è una nuova avventura fantascientifica di CAPCOM, con combattimenti che fondono azione e hackeraggio, in arrivo su #NintendoSwitch2 il 24 aprile 2026. x.com